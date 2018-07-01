مجلة علمية تنشر اكتشاف العلماء لأقدم لون في العالم

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تعود أقدم الألوان إلى نصف مليار عام قبل الاكتشاف الجديد
نشرت صحيفة علمية دراسة لعلماء قالوا فيها إنهم توصلوا إلى أقدم الألوان في العالم، أنتجتها طفيليات وبكتيريا زرقاء عقب استخراج صخور تعود إلى أكثر من مليار عام.
وقالت صحيفة "بي أن إيه أس" إن الطفيليات وجدت في الصخر الطيني الأسود البحري في الصحراء الكبرى في موريتانيا.
وبذلك يكون اللون "الوردي الفاتح" الذي نتج عن البكتيريا "أقدم لون بيولوجي" يعود إلى أكثر من نصف مليار عام على آخر اكتشاف سابق.
وسحق الباحثون الصخور لتصبح على شكل البودرة قبل استخراجها وتحليل جزئيات الكائنات الحية القديمة فيها.