معارك مشتعلة في الضالع تكبد الحوثيين خسائر بشرية

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس12يوليو/تموز2018م، هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع (جنوب اليمن)

ونقل موقع الجيش الوطني عن مصدر ميداني قوله " إن قوات الجيش صدت هجوما للمليشيا على مواقع المقاومة في الاساس، والحيافي، بمنطقة يعيس شمالي مريس.

وأكد المصدر ان المعارك اسفرت عن مصرع 13 من عناصر المليشيا واصابة 7 أخرين فيما لا من تبقى من عناصر المليشيا بالفرار، لافتا الى ان مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية، في مناطق نجد القرين ، وبيتي شرقي ومدرة، وقاع الحيافي.