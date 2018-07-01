معارك مشتعلة في الضالع تكبد الحوثيين خسائر بشرية

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صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس12يوليو/تموز2018م، هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع (جنوب اليمن)
ونقل موقع الجيش الوطني عن مصدر ميداني قوله " إن قوات الجيش صدت هجوما للمليشيا على مواقع المقاومة في الاساس، والحيافي، بمنطقة يعيس شمالي مريس.
وأكد المصدر ان المعارك اسفرت عن مصرع 13 من عناصر المليشيا واصابة 7 أخرين فيما لا من تبقى من عناصر المليشيا بالفرار، لافتا الى ان مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية، في مناطق نجد القرين ، وبيتي شرقي ومدرة، وقاع الحيافي.