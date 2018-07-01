رسميًا: تويتر توضح لماذا سينخفض عدد المتابعين لكل حساب اعتبارًا من هذا الأسبوع

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت تويتر في بيان صحفي في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأربعاء إن أعداد المتابعين لكل حساب على تويتر سوف تنخفض بكل تأكيد، وذكرت أن أعداد المتابعين هي عبارة عن ميزة مرئية مهمة وتسعى دائما لتعزيز الثقة فيما تدل عليه هذه الأرقام.

وأضافت تويتر في بيانها: “على مدى سنوات، أقفلنا العديد من الحسابات التي اكتشفنا تغييرات مفاجئة في سلوكها. في هذه المواقف، نتواصل مع مالكي الحسابات، وفي حال لم يثبتوا الحساب ويعيدوا تعيين كلمات المرور الخاصة بهم، فإننا نبقيهم مقفلين بدون إمكانية تسجيل الدخول. وفي هذا الأسبوع، سنزيل هذه الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين للحسابات حول العالم. وكنتيجة لذلك، قد ينخفض عدد المتابعين المعروض في العديد من الملفات الشخصية“.

سيلاحظ معظم الناس تغييراً في أربعة متابعين أو أقل؛ أما الآخرون الذين لديهم أعداد أكبر من المتابعين، فسيواجهون انخفاضاً أكبر

وأضافت تويتر في بيانها:“نحن ندرك أن ذلك قد يشكل صعوبة بالنسبة للبعض، ولكننا نعتقد أن الدقة والشفافية تجعل خدمة تويتر أكثر موثوقية للمحادثة العامة”.

وذكرت تويتر أيضًا أنه وعلى الرغم من أن التغييرات الأكثر أهمية تحدث في الأيام القليلة المقبلة، إلا أن أعداد المتابعين قد تواصل تغيرها بشكل أكثر انتظاماً كجزء من عملها المتواصل لتحديد وتحدي الحسابات المسببة للمشكلات بشكل استباقي.

وتأتي هذه الخطوة بعد غرّد جاك دورسي -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر- في الأول من شهر مارس الماضي، متحدثًا عن جهود الشركة المتواصلة لخلق الثقة وتحفيز صحة المحادثات على تويتر، ومؤكدًا أن أعداد المتابعين ميزة مرئية مهمة جدًا تسعى الشركة أن تعزز ثقة الجميع فيما أن هذه الأرقام ذات دلالة ومعنى.

لماذا يتم قفل حساب تويتر؟

ذكرت تويتر أيضا أنه إذا اكتشفت تغييرات مفاجئة في سلوك الحساب، فقد يتم قفل الحساب والاتصال بمالكه للتأكد من أنه لا يزال يتحكم فيه. قد تتضمن هذه التغييرات المفاجئة في سلوك الحساب التغريد بأعداد كبيرة من الردود أو الإشارات غير المرغوب فيها أو التغريد بروابط مضللة أو إذا قام عدد كبير من الحسابات بحظر الحساب بعد الإشارة إليهم. أحيانًا يتم قفل حساب معين إذا لوحظ نشر مجموعات من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور من الخدمات الأخرى. وقالت الشركة إنها تعتقد أن المعلومات يمكن أن تعرض أمان الحساب للخطر – لذلك نطلب من الحسابات تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بغرض الحماية، وحتى يتسنى لنا التأكد من أن كل شيء على ما يرام مع الحساب، يتم قفله مما يجعله غير قادر على التغريد أو رؤية الإعلانات”.

كيف تختلف هذه الحسابات عن السلوكيات المزعجة أو الحسابات الآلية؟

في معظم الحالات، يتم إنشاء هذه الحسابات من قبل أشخاص فعليين ولكننا لا يمكن التأكد من أن الشخص الأصلي الذي أنشأ الحساب لا يزال يتحكم فيه وقادر على الوصول إليه.

عادةً ما تُظهر الحسابات الآلية (والتي يشار إليها أحيانًا باسم الحسابات المزعجة) سلوكاً غير مرغوب فيه من البداية، ويمكن التنبؤ به بشكل متزايد بواسطة أنظمتنا، ويمكننا استخدام تقنيات خاصة لإيقاف تشغيلها تلقائياً. ويمكنك معرفة المزيد عن جهود منع السلوكيات المزعجة على تويتر هنا.

لماذا المتابعون فقط؟ هل سيمتد ذلك إلى التغريدات والإعجابات وإعادة التغريدات؟

وذكرت الشركة أيضا إن جهودها المتواصلة لتحسين صحة المحادثات على تويتر تشمل جميع جوانب الخدمات. ويركز هذا التحديث المحدد على المتابعين حيث يشكل أكثر الميزات المرئية في خدمتنا وغالباً ما يرتبط بمصداقية الحساب. وبمجرد قفل الحساب، فإنه لا يمكن التغريد، أو الإعجاب أو إعادة التغريد ولا يتم عرض الإعلانات.

هل سيؤثر هذا التغيير على مقاييس المستخدمين النشطين شهرياً أو المستخدمين النشطين يومياً؟

لا، لن يؤثر إزالة الحسابات المقفلة من المتابعين على مقاييس المستخدمين النشطين شهرياً أو يومياً. لا تتضمن مقاييس المستخدمين النشطين شهرياً أو يومياً، الحسابات المقفلة التي لم يتم تعيين كلمة مرور لها خلال أكثر من شهر.