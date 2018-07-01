خبر سار لأوائل الجمهورية من طلاب محافظة إب

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 558

أقر وزير التعليم العالي في الحكومة الشرعية الدكتور حسين باسلامه اليوم الخميس 12يوليو/تموز2018م اعتماد ستة منح دراسية للمتفوقين من خريجي الثانوية العامة للعام المنصرم من النازحين من ابناء محافظة اب.

جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ محافظة إب اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي.

وفي اللقاء ناقش الوزير والمحافظ المنح الدراسية المقدمة لاوائل الجمهورية من خريجي الثانوية العامة للعام 2016- 2017م.

كما تم في اللقاء اعتماد مساعدات مالية لبعض الطلاب الدارسين في الخارج.

من جانبه اشاد وزير التعليم العالي بالطلاب المتفوقين من ابناء محافظة إب والذين يتلقون تعليمهم في مختلف الجامعات الدولية بمختلف التخصصات، حيث يحقق بعضهم اعلى المراتب رافعين راس بلادهم.