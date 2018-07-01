تعرف على أصغر مليارديرة في امريكا وسر ثروتها - عمرها 20 عاما

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ذكرت مجلة فوربس الامريكية أن نجمة تلفزيون الواقع كيلي جينر (20عاما) في طريقها لأن تصبح أصغر مليارديرة في الولايات المتحدة، وذلك بفضل ازدهار شركة مستحضرات التجميل التي أنشأتها قبل عامين.

ودشنت جينر -الأخت غير الشقيقة لكل من كيم وكلوي وكورتني كارداشيان- شركة كيلي لمستحضرات التجميل في 2016، مع مجموعات تجميل الشفاه التي يبلغ سعرها 29 دولارا، وقد باعت منذ ذلك الحين مستحضرات تجميل بما يعادل أكثر من 630 مليون دولار.

وقالت مجلة فوربس إنها تقيّم شركتها بنحو 800 مليون دولار، وإن جينر تمتلك 100% منها. وأضافت أنه بالإضافة إلى الملايين من البرامج التلفزيونية والإعلانات وأرباح شركتها بعد الضرائب، فإن مكاسب جينر تصل إلى 900 مليون دولار.

وأكدت المجلة أنه خلال عام آخر من ذلك الرواج، فإن جينر ستصبح أصغر مليارديرة عصامية على الإطلاق سواء من الذكور او الاناث.