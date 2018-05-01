هبوط مخيف للعملة والدولار يكسر حاجز (500) والحكومة عاجزة - أسعار الصرف

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يواصل الدولار الامريكي الصعود امام العملة المحلية ليسجل اليوم الخميس 12يوليو/تموز2018م ارتفاعا جديدا وغير مسبوق منذ أشهر.
وقالت مصادر مصرفية لمأرب برس ان الدولار كسر حاجز 500 ريال يمني ليصل سعر الدولار الواحد الى 503 في بعض محال الصرافة في عدن ومحافظات اخرى.
فيما لم تشهد اسعار صرف باقي العملات استقرارا خلال اليومين الماضيين حيث وصل سعر صرف الريال السعودي بين (128-132).
وامام هذا الارتفاع الجديد للدولار والسعودي بعد استقرار نسبي في اسعار صرفهما خلال الاشهر الفائتة , لم تنجح الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي في الحد من تدهور العملة والعمل على استقرار الصرف.
ومنذ وصول الوديعة السعودية البالغ قيمتها 2 مليار دولار لم تشهد العملة المحلية تعافيا ملحوظا فيما اكتف البنك المركزي باطلاق الوعود غير انه لم يستطع حتى ان يلزم الشركات ومحال الصرافة بتسعيرة رسمية وموحدة لسعر صرف العملات.