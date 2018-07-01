مقتل أحد القيادات الأمنية الرفيعة في عدن

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قتل العقيد فهمي الصبيحي مدير شرطة منطقة بير فضل في مديرية دار سعد بمحافظة عدن – جنوب اليمن - ومرافقه خلال اشتباك مسلح أثناء منعهما مسلحين من البناء في إحدى الأراضي بالمنطقة".
وكانت توجيهات أمنية في محافظة عدن بمنع البناء العشوائي أو الغير مرخص في مناطق محافظة عدن , خاصة وان العديد من النافذين في المدينة بدأوا بالسطو على أراضي وممتلكات الدولة وبدأ في السيطرة عليها .
يشار إلى أن نائب مدير شرطة منطقة بير فضل العقيد هادي راشد صالح اغتيل، في 11 فبراير/شباط الماضي، برصاص مسلحين في مديرية المنصورة شمال مدينة عدن.
وتشهد محافظة عدن عمليات اغتيال طاولت العديد من العلماء والدعاة ورجال الأمن وضباطاً في الجيش , في ظل قبضة أمنية مهترئ وفاشله في التعامل مع القضايا , وفي غالبية الأحيان يتم الإعلان القبض على الجناة لكنه يتم الافراج عنهم أو تمييع القضايا .