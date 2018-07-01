المونديال يلقي بظلاله على قمة الناتو.. فيديو غير مألوف لأردوغان وميركل وماي

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تابع عدد من زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الدقائق الأخيرة من مباراة كرواتيا وإنجلترا أمس، في نصف نهائي مونديال روسيا، وذلك على هامش انعقاد قمة الحلف ببلجيكا.

وظهرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جنبا إلى جنب في فيديو غير مألوف، وهم يتابعون الدقائق الأخيرة للمباراة من خلال شاشة هاتف محمول.

وبعد إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة معلنا فوز كرواتيا على إنجلترا (2-1)، حاول الزعماء الحاضرون مواساة رئيسة وزراء بريطانيا.