كرواتيا الى نهائي المونديال بعد فوزها على انكلترا

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بلغ المنتخب الكرواتي نهائي كأس العالم بروسيا 2018 بتغلبه على إنكلترا 2-1 في الوقتين الاضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة نصف النهائي بالتعادل 1-1.
وبادر المنتخب الإنكليزي بالتهديف عبر كيران تريبير من ركلة حرة مباشرة (دق 5) لكن كرواتيا عادلت النتيجة عبر ايفان بيريسيتش (68) وفي الوقت الإضافي ضاعف ماريو ماندزوكيتش النتيجة لكرواتيا (دق 109).
وستواجه كرواتيا في النهائي فرنسا الفائزة على بلجيكا الثلاثاء بهدف دون رد.