غارت جوية مكثفة تستهدف المليشيا في تعز

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شنت مقاتلات التحالف عدد من الغارات الجوية، اليوم الأربعاء11يوليو/تموز2018م، على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإنقلابية جنوبي شرق محافظة تعز.
وذكر موقع الجيش ان مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين جويتين على آليات قتالية للمليشيا الحوثية أسفل نقيل الصلو.
كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بثلاث غارات أخرى مواقع وتعزيزات عسكرية للمليشيا الإنقلابية في وادي موقعه، المحاذي لمديرية خدير .