رئيس الوزراء يوجه بصرف منحة مالية لأسر المختطفين في سجون المليشيا

الأربعاء 11 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف منحة مالية لأسر المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد بن دغر أن الحكومة لن تألو جهدا في الضغط على المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره في إرغام الميليشيا الحوثية للخضوع لقرارات مجلس الأمن واحترام كافة المواثيق الدولية التي تؤكد على ممارسات الانقلابيين الإجرامية واستمرارهم في الانتهاكات سواء كانت للمدنيين أو الصحفيين الذين يقبعون في السجون ويتعرضون للتعذيب والتنكيل.

كما أكد أن الحكومة لن تسمح باستمرار ممارسات المليشيا التي انتهكت حقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية في إعلان صارخ على تعنتها المستمر وعدم خضوعها لقرارات مجلس الأمن وتجردها التام عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج حسب ما جاء بوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".