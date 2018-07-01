رئيس الوزراء يوجه بصرف منحة مالية لأسر المختطفين في سجون المليشيا

رسميًا: تويتر توضح لماذا سينخفض عدد المتابعين لكل حساب اعتبارًا من هذا الأسبوع عاجل : قرارات إماراتية بخصوص الحج مختطف فرنسي وصل مأرب يروي «تفاصيل مرعبة» من داخل سجون الحوثي وحقيقة «الامريكي الذي انتحر» خبر سار لأوائل الجمهورية من طلاب محافظة إب تعرف على أصغر مليارديرة في امريكا وسر ثروتها - عمرها 20 عاما «الله وحده أعلم» عنوان تقرير صادم يكشف ما يحدث في «سجون الامارات السرية» جنوب اليمن حتى «المخ» بحاجة الى «المكيف» في الصيف ! المبعوث الاممي السابق يتحدث لأول مرة عن موقف بلاده من ازمة اليمن «لانقبل بتهديد السعودية او الامارات وندعم الرئيس هادي» هبوط مخيف للعملة والدولار يكسر حاجز (500) والحكومة عاجزة - أسعار الصرف مقتل أحد القيادات الأمنية الرفيعة في عدن
وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف منحة مالية لأسر المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد بن دغر أن الحكومة لن تألو جهدا في الضغط على المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره في إرغام الميليشيا الحوثية للخضوع لقرارات مجلس الأمن واحترام كافة المواثيق الدولية التي تؤكد على ممارسات الانقلابيين الإجرامية واستمرارهم في الانتهاكات سواء كانت للمدنيين أو الصحفيين الذين يقبعون في السجون ويتعرضون للتعذيب والتنكيل.
كما أكد أن الحكومة لن تسمح باستمرار ممارسات المليشيا التي انتهكت حقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية في إعلان صارخ على تعنتها المستمر وعدم خضوعها لقرارات مجلس الأمن وتجردها التام عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية.
جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج حسب ما جاء بوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".