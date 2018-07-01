ميسي يفجر مفاجئة حول رحيل رونالدو : «انا حزين للغاية»

الأربعاء 11 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى مقربين منه أنه حزين للغاية على رحيل غريمه كريستيانو رونالدو من ريال مدريد وترك الدوري الإسباني والتوجه نحو يوفنتوس الإيطالي، مشيراً إلى أنه سيشعر بـ"الوحدة" الموسم القادم بعد رحيل النجم البرتغالي.

وأنفق يوفنتوس 112 مليون يورو للحصول على خدمات أكبر هدافي ريال مدريد عبر تاريخه، وسيلعب معه حتى 2022 عندما يبلغ حينها 37 عاماً.

وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ليونيل ميسي اعترف للمقربين منه بأنه سيشعر بـ"الوحدة" في الدوري الإسباني عقب رحيل غريمه كريستيانو رونالدو، وأن العالم بأسره يعتقد أنه سيكون سعيداً لرحيل البرتغالي، لكن الحقيقة أن ميسي يشعر بالكثير من الحزن.

وتقاسم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العقد الأخير، وهما هدافا فريقيهما عبر التاريخ، كما يحتلان المركز الأول والثاني في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه، وكانت منافستهما من أفضل المنافسات التي مرت على كرة القدم في تاريخها.

وواصلت الصحيفة: يؤمن ليونيل ميسي أن وجود رونالدو في ريال مدريد كان حافزاً له لتقديم أفضل ما يملك كل أسبوع، والعكس صحيح بالنسبة لكريستيانو، وكانت المنافسة بينهما لا تقتصر على الدوري فقط، بل الأهداف والمباريات في كافة البطولات مثل كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وتلك المنافسة هي من جعلتهما على القمة طوال عقد كامل.

وزادت "دون بالون": بدأ ميسي يشعر أن صفحة مهمة للغاية من تاريخه طويت إلى الأبد، فالتنافس مع رونالدو لن يحدث مجدداً والأخير يرتدي قميص يوفنتوس الإيطالي، وربما يفكر هو باتخاذ ذات القرار مستقبلاً والذهاب إلى مكان يكون حجم الضغوط فيه أقل.

ومن أسباب حزن ميسي، هو إيمانه بأن صديقه المقرب سيذهب إلى ريال مدريد، وزادت الصحيفة: ميسي يعرف تماماً أن نيمار سيكون النجم الجديد في ريال مدريد، وهو ما لا يريد رؤيته، لأن التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة قد يؤثر على صداقتهما التي كوناها خلال فترة تواجد النجم البرازيلي في برشلونة.