عاجل : هروب قيادي مؤتمري وإعلان انشقاقه عن الحوثيين

الأربعاء 11 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلن البرلماني عبدالرحمن معزب، القيادي بحزب المؤتمر، التابع للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، انشقاقه رسميًا عن الحوثيين ووصوله جمهورية مصر العربية.

وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أوضح "معزب" أنّ انشقاقه عن الحوثيين جاء بسبب "عدم التزامهم بالمواثيق والمعاهدات".

وأضاف: "والله ثم والله لو كنت أثق بمصداقيتهم وعهودهم وصدقهم لوطنهم ما غادرت صنعاء لو أكلت تراب، والله لو كنت أثق أنهم مع وطنهم وأنهم لن يقهروا والدي ووالدتي بالغدر أو بمحاولة الإذلال أو بمحاولة إيذاء الأولاد ما بعت حجرًا واحدة من منزلي".

وكشف "معزب" أن الحوثيين حاصروا قريته ليلًا بعشرات الأطقم والمصفحات واقتلعوا بوابة أحد منازلها بالقوة وراء أحد الأطقم، رغم أنهم خرجوا منها الساعة السادسة مساء وفق اتفاق سابق، عليه شهود، وبتأكيد قياداتهم العليا، ومنهم مشرف المحافظة.

وأردف عزب: "عادوا ليدخلوا المنزل ويحاصروا القرية ليلًا، وكأنهم لا يعرفون أننا أحرار ونمتلك كرامة أبًا عن جد، ومن يريد أن يتأكد من تفاصيل ذلك، فعليه ان يتأكد من أحد الإخوة اللواء عبد الحافظ السقاف أو الشيخ عبدالحميد الشاهري، أو الشيخ فارس الكهالي، فهم كانوا حاضرين القصة ونزلنا نحن وإياهم كلجنة لاستلام المنزل ولم نعلم أننا سننزل باتفاق مع الجماعة ثم يأتوا ليحاصروا منطقتي وقريتي وأنا داخلها ليلاً ."

وختم البرلماني اليمني منشوره بالدعاء على "من دمر اليمن وشرد اليمنيين من ديارهم وجوعهم وخوّفهم، وعاد هو عامل نفسه إنه على الحق" حسب تعبيره.