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يستعد رجل أوكراني يبلغ من العمر 87 عاما لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما ارتفع تعداد عائلته بشكل لافت ووصل إلى 346 فرد.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بافل سمنيوك له ثلاثة عشر ابنا، و127 حفيدا و203 من أحفاد الأحفاد.
فضلا عن ذلك، حظي الرجل الأوكراني بعمر طويل حتى رأى أحفاد أحفاده وهم يستقبلون أيضا أحفادهم.
وتعيش العائلة الكبيرة في بلدة دوربسلاف في منطقة أوديسا أوبلاست، جنوبي أوكرانيا.
ويقول الجد الأكبر للعائلة وهو عامل بناء متقاعد إن أكبر مشكلة تواجهه في الوقت الحالي هي تذكر أسماء جميع أفراد العائلة.
ويضيف سمنيوك أن أفراد عائلته متعاونون مع بعضهم البعض، فحين يهم أحدهم بالزواج يشيدون له بيتا في البلدة.
وسبق لهيئة تسجيل في أوكرانيا أن منحت شهادة للرجل تؤكد فيها أنه صاحب العائلة الأكبر في البلاد.
وبما أن أكبر عائلة مسجلة حتى الآن في موسوعة "غينيس" لا يتجاوز تعداد أفرادها 192 شخصا فإن لدى الأوكراني سمنيوك حظوظا كبيرة في أن يدخل "التاريخ" من بابه "الأسري".
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