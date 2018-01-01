هكذا حولت ميليشيا الحوثي مزارع حجة إلى مقابر لقتلاها

الأربعاء 11 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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حوّلت المليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، المزارع في محافظة حجه لمقابر لقتلاها الذين سقطوا إثر الانتصارات في المعارك التي حققها الجيش اليمني الوطني في نطاق المحافظة التي تقع شمال غرب اليمن.

وتداول مواطنون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من محافظة حجه فيها مقابر من قتلى الحوثي التي تم دفنهم في محافظة حجه شمال غرب اليمن، وسخر المواطنون مما وصفوه بالغباء الحوثي، بتحويل مزارع كانت تنتج المنتجات الزراعية من البن وغيره إلى مقابر لدفن عناصره الهالكين في المعارك.

وأشار المواطنون إلى أن غالبية جنود مليشيا الحوثي الهالكين هم من الأطفال الذي تم تجنيدهم بشكل إلزامي، بهدف الزج بهم في المعارك الأمر الذي أدى لسقوط المئات منهم بين قتيل وجريح خلال المعارك التي تتكبد فيها المليشيا الإيرانية خسائر فادحة في الأرواح والعداد في كافة الجبهات.