خنادق الحوثي تقطع الاتصالات والإنترنت عن الحديدة هكذا حولت ميليشيا الحوثي مزارع حجة إلى مقابر لقتلاها نائب برلماني يكشف المستور ..الراعي يرفض مغادرة صنعاء ويفضل البقاء تحت إمرة الميليشيات الميليشيات تساوم بالمساعدات الإنسانية والمنح الدولية لتحشيد المجندين وكالة تكشف عن لقاء وفد حكومي مع مسؤول اممي لترتيب انطلاق مفاوضات مع الحوثيين بحضور الملك والرئيس - رأسية البرشلوني اومتيتي تصل بالديوك الفرنسية الى نهائي المونديال برشلونة يعلن رسميا انضمام البرازيلي آرثور الى صفوفه وزارة الأوقاف تحذر من "تأشيرات الحج المجاملة" تكريم 118 طالب وطالبة من المديريات الشرقية في المكلا انطلاق أول صحيفة يومية من محافظة مأرب وترحيب واسع بصدروها
حوّلت المليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، المزارع في محافظة حجه لمقابر لقتلاها الذين سقطوا إثر الانتصارات في المعارك التي حققها الجيش اليمني الوطني في نطاق المحافظة التي تقع شمال غرب اليمن.
وتداول مواطنون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من محافظة حجه فيها مقابر من قتلى الحوثي التي تم دفنهم في محافظة حجه شمال غرب اليمن، وسخر المواطنون مما وصفوه بالغباء الحوثي، بتحويل مزارع كانت تنتج المنتجات الزراعية من البن وغيره إلى مقابر لدفن عناصره الهالكين في المعارك.
وأشار المواطنون إلى أن غالبية جنود مليشيا الحوثي الهالكين هم من الأطفال الذي تم تجنيدهم بشكل إلزامي، بهدف الزج بهم في المعارك الأمر الذي أدى لسقوط المئات منهم بين قتيل وجريح خلال المعارك التي تتكبد فيها المليشيا الإيرانية خسائر فادحة في الأرواح والعداد في كافة الجبهات.