وكالة تكشف عن لقاء وفد حكومي مع مسؤول اممي لترتيب انطلاق مفاوضات مع الحوثيين

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قال مسؤول يمني، الثلاثاء، لوكالة "رويترز"، إن مفاوضيالحكومة اليمنية سيلتقون مع معين شريم، نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في منتصف شهر يوليو/ تموز الحالي، في إشارة إلى احتمال استئناف محادثات السلام مع جماعة"أنصار الله"(الحوثيين) قريباً.
وقال المسؤول للوكالة إن "الفريق الحكومي للمفاوضات سيلتقي نائب المبعوث الدولي الخاص باليمن منتصف هذا الشهر في الرياض، لبلورة الأفكار للمناقشات قبل الذهاب إلى محادثات مباشرة مع الحوثيين".
وكان غريفيث عبّر عن أمله الشهر الماضي في أن تجلس الأطراف المتحاربة إلى مائدة التفاوض في غضون أسابيع، لإنهاء القتال في مدينة الحديدة ومينائها، الذي يشكل شريان حياة لليمن.
والتقى غريفيث اليوم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعدما كان التقى المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام.
وبعد اجتماع اليوم مع هادي، قال غريفيث إن الرئيس اليمني شكل لجنة لبحث مقترحات استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الصراع.
وأوضح للصحافيين أنه يعمل حالياً "على إجراء مشاورات مع حكومة اليمن وأنصار الله، حتى نصل إلى نقطة يمكن منها استئناف المفاوضات الرسمية".
وأضاف "سنقوم بذلك بأسرع ما يمكن نظراً للموقف الإنساني في اليمن".
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن هادي شكّل لجنة بإشراف رئيس الوزراء أحمد بن دغر لبلورة الأفكار حول المشاورات التي تسبق أي مفاوضات مباشرة بين الأطراف، ولدراسة أي مقترحات يقدمها المبعوث الأممي.
(رويترز)