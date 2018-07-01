برشلونة يعلن رسميا انضمام البرازيلي آرثور الى صفوفه

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم رسميا عن انضمام لاعب خط الوسط البرازيلي آرثور هنريكه راموس دي أوليفييرا ميلو الى صفوفه قادما من غريميو بورتو أليغري.

واشار النادي الكاتالوني في بيان له الى أن البرازيلي وقع عقدا للأعوام الستة المقبلة وتصل قيمة العقد إلى 31 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين أخرى كمكافآت.

كما حدد بند تحرير اللاعب بـ 400 مليون يورو.

وكان برشلونة وقع على اتفاق مع فريق غريميو في مارس الماضي من اجل الحصول على خيار شراء آرثور البالغ من العمر 21 عاما.