بحضور الملك والرئيس - رأسية البرشلوني اومتيتي تصل بالديوك الفرنسية الى نهائي المونديال برشلونة يعلن رسميا انضمام البرازيلي آرثور الى صفوفه وزارة الأوقاف تحذر من "تأشيرات الحج المجاملة" تكريم 118 طالب وطالبة من المديريات الشرقية في المكلا انطلاق أول صحيفة يومية من محافظة مأرب وترحيب واسع بصدروها رسالة وداع مؤثرة من رونالدو الى جماهير ريال مدريد الجيش ينفذ عملية نوعية ويباغت المليشيا في صعدة عاجل : مهمة سرية وعاجلة للفريق على محسن في أحد محافظات الجنوب لإخماد ملف يتقد غضبا على السعودية والامارات رسميا .. ريال مدريد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو مقابل 105 مليون يورو خطة «الطلاق» مع أوروبا تطيح 3 وزراء في حكومة ماي
أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم رسميا عن انضمام لاعب خط الوسط البرازيلي آرثور هنريكه راموس دي أوليفييرا ميلو الى صفوفه قادما من غريميو بورتو أليغري.
واشار النادي الكاتالوني في بيان له الى أن البرازيلي وقع عقدا للأعوام الستة المقبلة وتصل قيمة العقد إلى 31 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين أخرى كمكافآت.
كما حدد بند تحرير اللاعب بـ 400 مليون يورو.
وكان برشلونة وقع على اتفاق مع فريق غريميو في مارس الماضي من اجل الحصول على خيار شراء آرثور البالغ من العمر 21 عاما.