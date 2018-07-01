بحضور الملك والرئيس - رأسية البرشلوني اومتيتي تصل بالديوك الفرنسية الى نهائي المونديال برشلونة يعلن رسميا انضمام البرازيلي آرثور الى صفوفه وزارة الأوقاف تحذر من "تأشيرات الحج المجاملة" تكريم 118 طالب وطالبة من المديريات الشرقية في المكلا انطلاق أول صحيفة يومية من محافظة مأرب وترحيب واسع بصدروها رسالة وداع مؤثرة من رونالدو الى جماهير ريال مدريد الجيش ينفذ عملية نوعية ويباغت المليشيا في صعدة عاجل : مهمة سرية وعاجلة للفريق على محسن في أحد محافظات الجنوب لإخماد ملف يتقد غضبا على السعودية والامارات رسميا .. ريال مدريد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو مقابل 105 مليون يورو خطة «الطلاق» مع أوروبا تطيح 3 وزراء في حكومة ماي
حذر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد المواطنين في الداخل من التعامل مع ما يسمى بتأشيرات الحج المجاملة تحت أي مسمى ومن أي مؤسسة أو شركة أو أي جهة كانت.
وأوضح القطاع في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن هذه التأشيرات لا تمت له بصلة ولا تعنيه ولا يتحمل مسئوليتها.
وأكد البيان أن تأشيرات الحج الممنوحة للجمهورية اليمنية قد استنفدت كلها عبر وكالات الحج والعمرة المعتمدة وانتهى التسجيل فيها بتاريخ 15 رجب 1439هـ الموافق 1 إبريل 2018 م، وما يتم تداوله حالياً بأن هناك تأشيرات يتم بيعها عبر سماسرة أو مكاتب وهمية وأنها تابعة لقطاع الحج والعمرة - وزارة الأوقاف والإرشاد كذب محض ومحاولة للترويج واستغفال المواطنين للحصول على أموالهم عبر النصب والاحتيال.
ودعا القطاع المواطنين إلى الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء مثل هذه الشائعات وعدم الاستجابة لهؤلاء المشبوهين والابلاغ بأية معلومات إلى مكتب شئون حجاج اليمن - مكة المكرمة.