الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 606

حذر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد المواطنين في الداخل من التعامل مع ما يسمى بتأشيرات الحج المجاملة تحت أي مسمى ومن أي مؤسسة أو شركة أو أي جهة كانت.

وأوضح القطاع في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن هذه التأشيرات لا تمت له بصلة ولا تعنيه ولا يتحمل مسئوليتها.

وأكد البيان أن تأشيرات الحج الممنوحة للجمهورية اليمنية قد استنفدت كلها عبر وكالات الحج والعمرة المعتمدة وانتهى التسجيل فيها بتاريخ 15 رجب 1439هـ الموافق 1 إبريل 2018 م، وما يتم تداوله حالياً بأن هناك تأشيرات يتم بيعها عبر سماسرة أو مكاتب وهمية وأنها تابعة لقطاع الحج والعمرة - وزارة الأوقاف والإرشاد كذب محض ومحاولة للترويج واستغفال المواطنين للحصول على أموالهم عبر النصب والاحتيال.

ودعا القطاع المواطنين إلى الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء مثل هذه الشائعات وعدم الاستجابة لهؤلاء المشبوهين والابلاغ بأية معلومات إلى مكتب شئون حجاج اليمن - مكة المكرمة.