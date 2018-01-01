تكريم 118 طالب وطالبة من المديريات الشرقية في المكلا

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كرم مكتب وزارة التريبة والتعليم بساحل حضرموت ،اليوم الثلاثاء10يوليو/تموز2018م، 118 طالب وطالب من أوائل الشهادة الأساسية (تاسعة) في عدد من مديريات المحافظة.

وتوزع الطلاب الذين تم تكريمهم على مديريات الشحر وغيل باوزير والديس وقصيعر والمجمعات المسائية بمديريتي الشحر وغيل باوزير ومركز النور لذوي الاحتياجات الخاصة بالديس الشرقية .

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور صالح ناصر الصوفي على نموذجية حضرموت الساحل في القطاع التربوي والتعليمي بالجمهورية.

وأشاد بجهود قيادة المكتب وكوادره لإدارة العملية الامتحانية للمحافظات الشرقية ومحافظتي مأرب والجوف بكل جودة وإتقان، مهنئاً في ختام كلمته التلاميذ وأولياء أمورهم بهذا النجاح والتفوق .

على صعيد متصل تفقد الوكيل الصوفي والوكيل عبدون والوفد الوزاري عددا من المشاريع التربوية والتعليمية بمديرية الشحر واطلعا على مستوى الانجاز لهذه المشاريع وما ستقدمه من خدمة نوعية في العملية التربوية التعليمية في العام الدراسي القادم حسب ما ذكر وكالة "سبأ" الرسمية.