انطلاق أول صحيفة يومية من محافظة مأرب وترحيب واسع بصدروها

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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شهد اليوم الثلاثاء بمحافظة مأرب انطلاق أول صحيفة يومية ممثلة بصحيفة أخبار اليوم التي كانت تنطلق من محافظة عدن وقبها من العاصمة صنعاء.

وتأتي هذه الانطلاقة الثالثة لصحيفة أخبار اليوم, حيث كانت العاصمة صنعاء هي المركز الرئيسي , لكنها تعرضت لعملية نهب لكل مكوناتها ومطابعها على يد المليشيات الحوثية , وخسائر قدرت بمئات الملايين.

وعقب سقوط العاصمة صنعاء , تحولت للانطلاق إلى محافظة عدن , لكنها تعرضت مرة أخرى لعملية تنكيل مؤلمة تمثل في حرق مطابعها ونهب ممتلكاتها على يد قوات الحزام الأمني التابع للأمارات .

انطلاقة صحيفة أخبار اليوم حسب رأي بعض الصحفيين تعتبر انطلاقة سبأية في تغربتها الثانية , خاصة وقد تحولت محافظة مأرب إلى حاضنة لإعلام الشرعية على مستوى الجمهورية وبها مقر أكثر من 80% من المؤسسات الاعلامية في اليمن .

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشموع أ/ سيف الحاضري قال في منشور له على صفحته على الفيس بوك "عدنا وبعون الله سنتجاوز جميع الصعاب، لأجل هذا الوطن" وأضاف أ، صحيفة أخبار " مشعل نور في زمن الظلام السلالي والعصبوي المناطقي" , وأضاف " أن مؤسسة الشموع التي تصدر الصحيفة وجميع إصداراتها لا تعرف المستحيل.

يشار إلى أن صحيفة أخبار اليوم لقيت ترحيبا واسعا في صفوف الإعلاميين , وترحيبا من قيادة السلطة المحلية في المحافظة التي ترعى الاعلام وتشجع مؤسساته .

وقد قامت اليوم صحيفة أخبار اليوم بتوزيع ألاف النسخ في محافظة مارب مجانا, حيث تم تغطية غالبية المؤسسات الحكومة والأمنية والأهلية , وتم توزيها بشكل كبير على المواطنين في المحافظة , احتفاء بانطلاقتها من عاصمة "ملوك سبأ" .

يشار إلى أن صحيفة 26 سبتمبر التابعة للجيش الوطني تنطلق أيضا من محافظة مأرب , ومن المتوقع عودة بعض صحف الأحزاب من محافظة مأرب , خاصة بعد تجهيز مطابع مؤسسة الشموع .

شبكة مأرب برس الإخبارية تبارك لمؤسسة الشموع هذه الانطلاقة , متمنية لها مزيدا من النجاح والتألق .