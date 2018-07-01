رسالة وداع مؤثرة من رونالدو الى جماهير ريال مدريد

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ودع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، جماهير فريقه برسالة عاطفية نشرها موقع ريال مدريد الإسباني، عقب إعلان الأخير رحيل البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وجاء في نص الرسالة: كانت أعوامي في ريال مدريد، وفي المدينة هي الأسعد في حياتي، أشعر بكثير من الامتنان لهذا النادي، ولهذه الهواية، وأشكر الجميع على كل الحب الذي قدموه لي. وأعتقد أن الوقت قد حان لأبدأ مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا طلبت من النادي أن يوافق لي بالانتقال، وأتمنى من الجميع أن يتفهموا قراري، كانت 9 أعوام رائعة هنا، ومميزة، كان وقتا مثيرا هنا، لم يكن سهلا أبدا لأنه ريال مدريد، ولكنني أعلم بأنني لن أنسى كيف استمتعت بكرة القدم هنا بشكل مميز. كان لدي زملاء رائعون هنا، في الملعب وفي غرف الملابس، لقد فزنا بـ3 كؤوس دوري أبطال أوروبا بشكل متتالٍ، و4 في 5 أعوام، وفزت بـ4 كرات ذهبية و3 أحذية ذهبية.

استحوذ ريال مدريد على قلبي، وأحب أن أشكر النادي والرئيس وزملائي والتقنيين والأطباء، وكل من عمل بجد في الفترة الماضية. وشكرا مرة أخرى للجماهير وللكرة الإسبانية بشكل عام، ففي 9 أعوام واجهت لاعبين عظماء وأوجه احترامي وتقديري لهم جميعا. لقد فكرت في الأمر، والآن أنا أعلم أن الوقت قد حان لرحلة جديدة، أنا سأرحل ولكن هذا القميص وهذا الشعار و"سانتياغو بيرنابيو" سيكونون دائما جزءا مني. شكرا للجميع، وكما قلتها عندما وطأت قدماي أرض سانتياغو بيرنابيو قبل 9 أعوام "هلا مدريد".