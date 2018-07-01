الجيش ينفذ عملية نوعية ويباغت المليشيا في صعدة

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت قوات الجيش الوطني، انها نفذت اليوم الثلاثاء 10يوليو/تموز2018م، عملية عسكرية نوعية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة (شمال اليمن).

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد/صالح قوله"إن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت في تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع المليشيا في منطقة ابواب الحديد بمديرية باقم" .

وأكد العملية أسفرت عن تكبيد المليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

وأوضح ان أبطال اللواء تمكنوا من استعادة كميات كبيرة من الاسلحة كانت بحوزة المليشيا الانقلابية شملت قذائف "ار بي جي" وقذائف الهاون، وكميات كبيرة من الألغام المتنوعة، وعشرات الصفائح من الذخائر المختلفة، لافتا الى انه تم العثور على كميات كبيرة من مادة "T.N.T" ، كانت تستخدمها المليشيا الانقلابية في صناعة المتفجرات.