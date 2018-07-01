رسميا .. ريال مدريد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو مقابل 105 مليون يورو

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اعلن ريال مدريد، اليوم الثلاثاء 10يوليو/تموز2018م، رسميا خروج مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد 9 مواسم قضاها في صفوف الفريق قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات دون أن يعلن قيمة الصفقة.
وجاء في بيان النادي الإسباني: يعلن ريال مدريد توصله إلى اتفاق حول انتقال مهاجمه البرتغالي رونالدو إلى يوفنتوس.
ويود ريال مدريد أن يبدي امتنانه للاعب أثبت أنه الأفضل في العالم، ففي 9 أعوام أصبح كريستيانو مثالا للانضباط والإصرار والمسؤولية والموهبة والتطور.
واستطاع أن يكون الهداف الأول في تاريخ ريال مدريد بـ451 هدفا في 438 مباراة، و4 بطولات أوروبية، 3 منها في المواسم الخمسة الأخيرة، وحاز على جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.
وكان رونالدو مادة خصبة لصحف أوروبا، خصوصا بعد أن ألمح إلى خروجه عقب فوز فريقه باللقب الأوروبي الأخير، بأن فترته مع ريال مدريد قد انتهت.