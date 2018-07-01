خطة «الطلاق» مع أوروبا تطيح 3 وزراء في حكومة ماي الجيش يقطع خطوط امداد الانقلابيين في 3 مديريات والعمالقة تسيطر على مثلث «التحيتا-زبيد» - اخر المستجدات هل ينتقم الأوروغوياني «كونيا» بصافرته من فرنسا أمام بلجيكا؟ الشرعية تحقق انتصارات جديدة في الجوف هذا اللاعب سيصبح الاغلى في العالم -ليس رونالدو ولا ميسي او نيمار تعرف على أول مرسوم رئاسي يصدره أردوغان دعوة عاجلة من الإمارات والسعودية بشأن اليمن «بيلد» الألمانية: غاز «الأومنياك» سر تفوق روسيا بكأس العالم البرلمان الإيراني يرد على تهديدات روحاني بإغلاق مضيق هرمز المغرب يحتضن كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية
تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى اليوم الثلاثاء 10يوليو/تموز2018م في جبهات ميدانية عدة جنوبي محافظة الحديدة، (غربي البلاد).
وقال موقع الجيش “سبتمبر نت” ، أن المعارك العنيفة التي تقودها قوات العمالقة في الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية تواصلت، اليوم الثلاثاء، شرقي مدينة التحتيا، بإتجاه مدينة زبيد.
وتمكنت ألوية العمالقة بحسب الموقع من قطع خطوط الإمداد للمليشيا الحوثية بين مديريات التحيتا، زبيد، بيت الفقيه، بشكل نهائي.
وتمكنت قوات العمالقة من السيطرة على مثلث التحيتا – زبيد.
واشار موقع الجيش نقلا عن موفده الى إن الحياة تعود الى مدينة التحتيا بشكل تدريجي، و أن بعض المحال التجارية بدأت تفتح ابوابها في ظل ترحيب شعبي كبير بقوات الجيش الوطني.
وقال ان سكان التحتيا، كشفوا حجم المعانات التي كانوا يتعرضون لها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية التي استخدمت كل أنواع أساليب الإذلال والابتزاز ومازال هناك العشرات في سجون المليشيا الحوثية.
وتابع ان سكان التحتيا يعانون الآن من شحة المياه بعد ان دمرت المليشيا الحوثية قبل دحرها من المدينة خزانات المياه الرئيسية.
ودمرت المليشيا الحوثية ثلاث مدارس رئيسية وحولتها إلى مخازن للأسلحة.
وتتعرض مدينة التحيتا، بحسب المصادر لقصف عشوائي ومكثف من قبل المليشيا الحوثية، أسفر حتى اليوم عن استشهاد 12 مدنيا وإصابة آخرين.