هل ينتقم الأوروغوياني «كونيا» بصافرته من فرنسا أمام بلجيكا؟

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إسناد الإدارة التحكيمية لمواجهة المنتخب الفرنسي مع نظيره البلجيكي، في نصف نهائي كأس العالم 2018، بروسيا، إلى الحكم الأوروغوياني «أندرياس كونيا».

ويلتقي المنتخبان الفرنسي والبلجيكي، الثلاثاء، على ملعب «كريستوفسكي»، في أولى مباريات المربع الذهبي.

وقد يبدو قرار «الفيفا» مفاجئا لكون المنتخب الفرنسي أخرج نظيره الأوروغوياني من الدور ربع النهائي، بعدما هزمه بنتيجة 2- 0، إلا أن قوانين الاتحاد الدولي لا تمنع ذلك.

وكان الحكم الأرجنتيني، «نستور بيتانا»، قد قاد مباراة فرنسا والأوروغواي في الدور ربع النهائي، علما بأن بلاده أقصيت على يد المنتخب الفرنسي في الدور الـ16.

وفي هذا الإطار نستعرض أبرز المعلومات عن الأوروغوياني «أندرياس كونيا»:

من مواليد 8 سبتمبر/أيلول 1976.

حصل على الشارة الدولية عام 2011.

قاد خلال مسيرته التحكيمية 189 مباراة.

أشهر البطاقة الصفراء «إنذار» 934 مرة.

أشهر البطاقة الحمراء «طرد» 61 مرة.

عدد ركلات الجزاء التي احتسبها 51 ركلة.

قاد خلال مونديال 2018 مباراتين، الأولى فرنسا أمام استراليا، والثانية أسبانيا أمام إيران، وأشهر خلالهم 6 بطاقات صفراء واحتسب خلالهم ركلتي جزاء.