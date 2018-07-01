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الشرعية تحقق انتصارات جديدة في الجوف

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص
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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 10يوليو/تموز2018م، تقدما ميدانيا جديدا في جبهة المهاشمة في مديرية خب الشعف شرقي محافظة الجوف.

وذكر مصدر عسكري لـ " مأرب برس" ان قوات الجيش الوطني حررت تبة اللقم بمنطقة المهاشمة عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح المصدر ان قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه سوق الثلاثاء في المديرية ذاتها.

وأكد المصدر ان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، بالإضافة الى تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لها.

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