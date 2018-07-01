تعرف على أول مرسوم رئاسي يصدره أردوغان

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - الاناضول

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نشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسوما أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان بحكم القانون، يقضي بدمج بعض الوزارات وإلغاء وتعديل مهام عدد من مؤسسات الدولة.

ووفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"، وبحسب المرسوم رقم 703، تم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت اسم وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية.

ونص المرسوم على تغيير اسم وزارة المالية إلى "وزارة المالية والخزانة"، ودمج وزارتي "الزراعة والثروة الحيوانية" و"الغابات والمياه".

وتم تغيير اسم وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري، إلى وزارة المواصلات والبنية التحتية، فيما أصبح اسم العلوم والصناعة والتكنولوجيا، "وزارة الصناعة والتكنولوجيا"، وتغير اسم وزارة الجمارك والتجارة، إلى وزارة التجارة. الرئيس أردوغان وزوجته.

وألغى المرسوم الرئاسي، عمل المديرية العامة للصحافة والإعلام. وأدى أردوغان، في وقت سابق اليوم الإثنين، اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صلاحيات واسعة.

ووفقًا للتعديلات الجديدة على الدستور، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، فيما يستحوذ الرئيس على كامل السلطة التنفيذية. وتعهد الرئيس التركي خلال حملته الانتخابية بتقليص فريقه الحكومي من 20 وزيرا إلى 16، كما تعهد بتعيين وزراء من خارج البرلمان.