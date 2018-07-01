البرلمان الإيراني يرد على تهديدات روحاني بإغلاق مضيق هرمز

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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علق البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء 10 يوليو/تموز، على تهديدات المسئولين الإيرانيين بإغلاق مضيق هرمز في حال تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لوعودها بمنع الصادرات النفطية الإيرانية.

وعبر نائب رئيس البرلمان الإيراني على مطهري، عن دعمه للتهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز في حال تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لوعودها بمنع الصادرات النفطية الإيرانية، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال مطهري: "إذا وصلت صادرتنا النفطية إلى الصفر سنغلق مضيق هرمز"، مضيفا: "تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بذلك، كان تهديدا جيدا، وسيكون رادعا بوجه منع صادرات إيران النفطية". وتابع نائب رئيس البرلمان الإيراني: "أمريكا ليس لديها القدرة لخوض حرب في المنطقة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد، الثلاثاء الماضي، خلال تصريحات له على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.

من جهته، أشاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بتصريحات روحاني حول تهديد صادرات نفط المنطقة إذا ما تم تطبيق العقوبات حول حظر صادرات النفط الإيراني.

وردت القيادة المركزية الأمريكية على تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أنها وشركاءها يوفرون الأمن للمنطقة.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الحرة، وذلك بعد أن هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حظرت واشنطن مبيعاتها النفطية.