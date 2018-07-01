المغرب يحتضن كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المحلي، بإقامة مباراة واحدة فقط، بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك بداية من النسخة القادمة التي ستجمع فريقي برشلونة وإشبيلية، يوم 12 أغسطس/آب المقبل، على أن تقام في مدينة طنجة المغربية. ويشارك برشلونة في مباراة السوبر باعتباره بطل دوري الدرجة الأولى وكأس ملك إسبانيا، فيما يخوض إشبيلية المباراة بصفته وصيف الكأس. وقال رئيس الاتحاد الإسباني، «لويس روبياليس»: «إنه يأمل في أن تقام المباراة في مدينة طنجة المغربية، ورهن ذلك بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم- الفيفا». وأضاف «روبياليس»، إنه كان من المستحيل تنظيم مباراتي ذهاب وإياب بسبب مشاركة إشبيلية في التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي، قبل انطلاق موسم الدوري الإسباني في 18 أغسطس/آب. وأشار رئيس الاتحاد الإسباني إلى أن برشلونة وإشبيلية سيحصلان على تعويض مالي لمراعاة خسائر الإيرادات بسبب عدم اللعب في ملعبهما، يصل إلى 900 ألف يورو. وتابع: «اللعب في طنجة يتناسب مع المتطلبات الصحية، لأن درجة الحرارة هناك مثالية، كان هناك خيار اللعب في فالنسيا أو مدريد لكنهم لا يستوفون متطلباتنا بسبب الظروف الجوية». ومن جانبه أعرب إشبيلية عن غضبه للعب مباراة واحدة فقط، وأصدر بيان قال فيه: «لم يغير إشبيلية موقفه، إذ من المقرر أن يقام كأس السوبر في مباراتين كما هو مذكور في قوانين الاتحاد وهذا ما تريد إشبيلية أن تلعبه، النادي لم يقبل أي اقتراح آخر». وانطلقت مسابقة السوبر الإسباني عام 1947 وأقيمت المنافسة آخر مرة من مباراة واحدة في عام 1951 وخسر وقتها برشلونة من أتليتكو مدريد بهدفين نظيفين. ويعد برشلونة الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإسباني برصيد 12 مرة آخرها عام 2016 بينما حصد إشبيلية لقب السوبر مرة واحدة في 2007.