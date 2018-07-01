أميرة سعودية: يجب أن نغير نظام ولاية الرجل وليس رفع حظر قيادة السيارة .. مطالب التحرر ترتفع

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - صنعاء

عدد القراءات 478

في مقابلة لها مع قناة سي أن أن الأمريكية قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، وكيلة الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إن قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة لا يمثل غير «قمة جبل الجليد» في المملكة.

وفي ما اعتبر جرأة غير مسبوقة في السعودية، تحدثت الأميرة عن ضرورة تغيير قوانين ولاية الرجل على المرأة في السعودية، التي هي المشكلة الأكبر التي تعاني منها النساء في المملكة.

وجوابا على سؤال من مقدمة البرنامج حول وجود مجال سياسي لمعالجة تلك القضية الكبيرة إضافة للقضايا الأخرى المرتبطة، ومنها حقوق الميراث وغيرها، قالت الأميرة إن هذا الحوار يجري في مجلس الشورى السعودي بشكل يومي تقريبا.

وتابعت الأميرة قائلة: «إنني كامرأة مطلقة وأم لطفلين فإن هذا الأمر ملح بالنسبة لي لأن لدي الآن عائلة ستسمح لي بأن أكون قادرة على الحركة والديناميكية، لكن هذا ليس واقع كل النساء في السعودية».

وتابعت: «لكي يصبح هذا الأمر حقيقة فإن المطلوب هو استمرار هذا الحوار». وأشارت إلى أن دورها كامرأة في الحكومة هو تسليط الضوء على هذه القضايا، ليس لصالح نخبة من المجتمع أو أقلية صغيرة فيه».

واعترفت الأميرة أن القيود على السفر والزواج للمرأة ما زالت قائمة، وأن لا أحد يعرف بالتحديد متى تتغير هذه الظروف. ناشطون كثر علّقوا على المقابلة وتساءلوا عن أسباب اعتقال نساء سعوديات يطالبن بالمطالب نفسها التي أشارت إليها الأميرة، وعن إمكانية فصل هذه القضايا عن الوضع السياسي القلق والمخيف للمملكة.