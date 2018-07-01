الحوثيون يستهدفون «جازان الاقتصادية» بصاروخ باليستي والسعودية تعلن اسقاطه

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخاً باليستياً، أطلقته الميليشيات الحوثية، اليوم الثلاثاء 10يوليو/تموز2018م، نحو مدينة الشقيق في #جازان.

فيما زعم الحوثيون انهم استهدفوا مدينة جازان الاقتصادية جنوب السعودية.

والثلاثاء الماضي، أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بشظية، إثر سقوط صاروخ حوثي على محافظة العارضة بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية #الدفاع_المدني بمنطقة #جازان المقدم، يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت سقوط صاروخ "كاتيوشا"، أطلقته عناصر الميليشيات_الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث تم نقله إلى المستشفى.