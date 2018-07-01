شرطة الإحتلال تحقق مع نتنياهو للمرة العاشرة حول شبهات فساد

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - الاناضول

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بدأت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، جولة جديدة من التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشبهات فساد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن محققين من الشرطة وصلوا إلى منزل رئيس الوزراء، حيث يجري التحقيق معه.

ولفتت إلى أن هذه هي المرة العاشرة في غضون أكثر من عام، التي تحقق فيها الشرطة مع نتنياهو بشبهات الفساد.

وذكرت الهيئة أن التحقيق سيتركز على شبهات تسهيل نتنياهو حصول شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات على تسهيلات بمقابل حصول نتنياهو وعائلته على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “والا” الإخباري، الذي يملكه شاؤول ألوفيتش الذي عمل في السابق مديراً عاماً لشركة “بيزك”.

وتعرف القضية إعلامياً في إسرائيل بـ”الملف 4000″. كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتطرق التحقيق إلى “ملف 2000″ المتعلق بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت احرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على توسع صحيفة “إسرائيل اليوم”.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت منتصف شهر فبراير/شباط الماضي بإدانة نتنياهو في قضية “ملف 1000″ والمتعلق بحصول نتنياهو على منافع من رجال أعمال و”ملف 2000″ .

ولكن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، لم يقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو. (الأناضول)