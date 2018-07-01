نتائج لقاء الرئيس هادي بالمبعوث الاممي - تشكيل لجنة وتحديد مهامها وغريفيث يتحدث عن اطلاق جميع المعتقلين

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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شكل الرئيس هادي اليوم الثلاثاء 10يوليو/تموز2018م لجنة برئاسة رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر ,عقب لقائه بالمبعوث الاممي مارتن غريفيث في العاصمة عدن (جنوبي اليمن).

وكان هادي التقى غريفيث عقب وصوله، ظهر يوم الثلاثاء، إلى عدن، في قصر المعاشيق، لمناقشة آخر التطورات.

وطبقا لوكالة الأنباء الحكومية سبأ، فإن هادي ابلغ المبعوث رغبة حكومته في السلام وتجنيب الحديدة وبقية المدن اليمنية الدمار التي خلفتها ميليشيا الحوثيين الانقلابية.

وقالت الوكالة ان الرئيس شكل لجنة بإشراف رئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر، لبلورة الأفكار حول المشاورات التي تسبق اَي مفاوضات مباشرة بين الأطراف ولدراسة اي مقترحات يقدمها المبعوث الاممي.

ونقلت عن المبعوث الأممي قوله، إنه يعمل على " التشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام والتأكيد على الجوانب الإنسانية في هذه المرحلة".

وأضاف في تصريح لوسائل الاعلام انه عقد لقاء مثمر مع الرئيس هادي، للتركيز على الجوانب الإنسانية في عموم اليمن والحديث عن إطلاق سراح جميع الإسراء والمعتقلين من كل الأطراف".