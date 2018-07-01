السعودية تتحدث امام مجلس الامن عن «معركة الحديدة» والجيش يعلن «التحيتا» محررة

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن دول التحالف تمارس أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بكل الأعراف والقوانين الدولية في تحرير الحديدة.

واشار في كلمة امام مجلس الامن بشأن اليمن إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران خرقت القوانين الدولية لدى قيامها بتجنيد الأطفال في اليمن واستخدامهم كدروع بشرية، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة كل الخروقات التي تقوم بها الميليشيات والجهات التي تدعمها.

ميدانياً، سيطرت قوات الجيش اليمني بدعم من طيران التحالف على مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة بشكل كامل.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش بدأت فور سيطرتها على المدينة بنزع الألغام من الشوارع العامة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

وأضافت المصادر أن الحوثيين فجروا مدرستين بعد تفخيخهما بالكامل، قبل وصول قوات الجيش إلى المدينة.