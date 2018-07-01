عاجل : المبعوث الأممي يصل قصر المعاشيق بعدن ويلتقي الرئيس هادي وهذه أهم بنود ما سيطرحه على الشرعية

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص

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وصل قبل قليل المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى مطار عدن الدولي, وفور وصوله توجه إلى القصر الرئاسي بمحافظة عدن "قصر المعاشيق " وذلك للقاء الرئيس هادي لتباحث حول مستجدات المفاوضات التي عقدها يوم من القيادة السعودية في الرياض .

ويسعي المبعوث الدولي إلى إحياء جولة جديدة من المفاوضات مع المليشيات الحوثية وإيقاف التقدم نحو ميناء الحديدة , وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية إلا بانسحاب كلي للمليشيات الحوثية من ميناء الحديدة .

وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن رد الحكومة الشرعية على المبعوث الدولي سيكون حاسما ومشددا على ضرورة الانسحاب الكلي للمليشيات الحوثية من الحديدة ومينائها مالم فإن خيار الحسم العسكري هو الذي سوف يمضي , خاصة وأن المليشيات ترفض تقديم أي تنازلات لبناء الثقة مع الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي .

وكان وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني قد كشف جانيا من الخطة التي يسعى المبعوث الدولي إلى إبرامها مع الحكومة الشرعية وقبلت بها الحكومة بعد إجراء تعديلات طفيفة، حيث تنص على "ان يصاحب انسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة إدخال قوات حكومية تابعة لوزارة الداخلية لتأمين المدينة والمطار والميناء.

وأضاف وزير الخارجية اليمنية قبول الحوثيين بمبادرة الحديدة وانسحابهم من المحافظة سيخلق الظروف والأطر المناسبة لاستكمال تنفيذ القرار الأممي 2216 الذي يقوم في الأساس على الانسحاب الحوثي من المدن والمؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة، الأمر الذي سيعجل بنهاية الإنقلاب ويضمن سلاماً مستداماً.