عاجل : مارب تعلن اجراءات عقابية على كل متاجري السوق السوداء وتقر آليات الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية بالمحافظة

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - صنعاء

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ناقشت اللجنة الفرعية للنفط والغاز بمحافظة مأرب قبل قليل في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، عددا من القضايا المتعلقة بالاستقرار التمويني لمشتقات النفط والغاز في المحافظة وتطوير اليات مكافحة السوق السوداء والتهريب للمشتقات النفطية عبر المحافظة.

واتخذ الاجتماع عددا من الاجراءات الخاصة بالمقطورات المخالفة التي تم ضبطها وعليها مشتقات نفطية وغازية.

وفي الاجتماع اكد وكيل المحافظة الدكتور مفتاح على ان النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية بفعل تلاحم جهود كافة اعضاء اللجنة من مختلف الجهات ذات العلاقة، والمتمثل في تحقيق استقرار تمويني في السوق سواء من المشتقات النفطية او الغازية،.

كما شدد مفتاح على عدم السماح لتجار السوق السوداء والعابثين بالانظمة واحتياجات الناس الاساس، من المساس بها ومعاقبة كل من يحاول العبث والمتاجرة باقوات الناس.

وشدد الوكيل مفتاح على اللجنة باحالة كل ملفات المقطورات المضبوطة وبجرائم تزوير اوراق رسميه او مستندات او غيرها من الجرائم الجنائية الى النيابة والقضاء، وتطبيق لوائح التأديب والجزاءات على المقطورات التي ضبطت مخالفة للوائح الشحن والتقريغ .