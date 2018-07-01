سباق محموم بين الريال وبرشلونة على

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة الإسباني قد دخل بقوة في سباق التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد، وذلك مع وجود تقارير تفيد أن ريال مدريد مهتم أيضا بضم لاعب تشلسي.

وأوضحت الصحيفة أن العملاق الكتالوني يعمل بسرية كبيرة لإنجاح إغلاق الصفقة بنجاح، خاصة بعد الأداء المذهل الذي يقدمه هازاد برفقة "الشياطين الحمر" في نهائيات كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا.

ووفقا للصحيفة فإن هازارد يريد ترك نادي تشلسي، وذلك لغياب النادي الأرزق عن مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرغب اللاعب البلجيكي في الانخراط بمشروع ناجح.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد قد وضع خطة محكمة لتهدئة جماهيره بعد اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو، وذلك من خلال التعاقد مع هازارد الذي لمّح في أكثر من مناسبة، إلى رغبته في ارتداء قميص النادي الملكي.

ويرتبط هازارد بعقد مع فريق تشلسي الإنجليزي حتى عام 2020، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حاليا حوالي 110 مليون يورو وفق العديد من التقارير الإعلامية.