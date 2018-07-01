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استقالة جماعية بكلية الحاسوب في جامعة صنعاء

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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استقالت عمادة وأعضاء هيئة تدريس كلية الحاسوب في جامعة صنعاء احتجاجاً على تصرفات رئاسة الجامعة التابعة للميليشيات الانقلابية، ومخالفتها لجميع اللوائح والقوانين المنظِّمة للعمليات التعليمية في كليات الجامعة، ومنها كلية الحاسوب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم فقد اكدت مصادرأكاديمية في الجامعة أن الاستقالة الجماعية لعمادة وهيئة تدريس كلية الحاسوب جاءت على خلفية قيام رئاسة الجامعة بعمل مخالفات في عمليات التسجيل، حيث قبلت طلاباً ليست لديهم أي مؤهلات للدراسة في الكلية، وفرضتهم بالقوة، فضلاً عن فرضها منهجاً طائفياً في الكلية لا يتعلق بالمناهج التي تدرس.

 
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