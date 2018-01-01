وثيقة..الحوثي يبتز التعليم باليمن  

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أمرت ميليشيات الحوثي ملاك المدارس الخاصة في العاصمة اليمنية صنعاء، دفع أكثر من 600 مليون ريال مقابل طباعة الكتاب المدرسي، في حيلة جديدة منها لنهب المستثمرين وفرض الإتاوات. وكشفت وثيقة صادرة عن أحمد حسين النونو، معين من قبل الميليشيات وكيلاً لوزارة التربية والتعليم التابعة لها -المبلغ المطلوب لطباعة الكتاب المدرسي للمدارس الأهلية هو688.7 مليون ريال-. وطالب القيادي الحوثي مديري المديريات ومديري فروع مكاتب التربية في المديريات بسرعة توريد 50 % من إجمالي تكلفة طباعة الكتاب المدرسي.