الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى وحداته في سوريا التحالف: نمتلك أدلة لوجود خبراء إيرانيين ولبنانيين لتدريب المليشيا الحوثية عسكرياً الإدارة الأمريكية تعقد لقاء مع حزب الإصلاح للاطلاع على رؤية الحزب وحول قضايا الحسم العسكري ومفاوضات السلام الحكومة تلتزم بتسديد كافة الرسوم المتأخرة على الطلاب اليمنيين بمصر الشيخ محمد بن زايد يبعث موفدا رفيعا وخاصا إلى اقصر المعاشيق للقاء الرئيس هادي لهذا السبب وزير الداخلية يدحض تصريحات نائبه ويطلب من الامارات «اغلاق سجونها» في اليمن تعرف على العادات السبع لأسعد الناس في العالم تعرف على النظام السياسي الجديد في تركيا أمن الجوف يفكك عبوة ناسفة وسط سوق تجاري اردوغان ينتقل بتركيا الى «مرحلة مختلفة» ويؤدي اليمين الدستورية كأول رئيس وفقا للنظام الجديد
أرسلت قوات الجيش التركي، اليوم الإثنين 9يوليو/تموز2018م، تعزيزات عسكرية إلى وحداته العاملة داخل سوريا.
وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن تعزيزات تتألف من 15 عربة بينها ناقلات جنود وعربات لوجستية وصهاريج وقود وصلت اليوم إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، وأنها دخلت الى الأراضي السورية، متوجهة إلى منطقتي عملتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" (شمال).
ونفذ الجيش التركي في الفترة أغسطس/ آب 2016- مارس/ آذار 2017 عملية "درع الفرات" لتطهير مناطق واسعة بريف محافظة حلب بينها مدينتي جرابلس والباب من تنظيم داعش الإرهابي.
كما أطلق الجيش التركي عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، طهرت فيها منطقة عفرين غربي حلب، من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابية.