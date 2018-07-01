الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى وحداته في سوريا

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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أرسلت قوات الجيش التركي، اليوم الإثنين 9يوليو/تموز2018م، تعزيزات عسكرية إلى وحداته العاملة داخل سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن تعزيزات تتألف من 15 عربة بينها ناقلات جنود وعربات لوجستية وصهاريج وقود وصلت اليوم إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، وأنها دخلت الى الأراضي السورية، متوجهة إلى منطقتي عملتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" (شمال).

ونفذ الجيش التركي في الفترة أغسطس/ آب 2016- مارس/ آذار 2017 عملية "درع الفرات" لتطهير مناطق واسعة بريف محافظة حلب بينها مدينتي جرابلس والباب من تنظيم داعش الإرهابي.

كما أطلق الجيش التركي عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، طهرت فيها منطقة عفرين غربي حلب، من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابية.