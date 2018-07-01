التحالف: نمتلك أدلة لوجود خبراء إيرانيين ولبنانيين لتدريب المليشيا الحوثية عسكرياً

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، امتلاك قوات التحالف أدلة لوجود خبراء عسكريين من النظام الإيراني وميليشيا حزب الله لتدريب أفراد المليشيا الحوثية عسكرياً، وتزويدها بمنظومة اتصالات متكاملة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي اليوم الإثنين 9يوليو/تموز2018م، بالعاصمة السعودية الرياض، للحديث عن المستجدات التي تشهدها الحرب ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر المالكي أن قوات التحالف دمرت منظومة اتصالات متطورة تابعة لميليشيات الحوثي تم تركيبها بمساعدة خبراء أجانب من النظام الإيراني وميليشيات حزب الله الإرهابي.

وعرض صور توضح التوزيع الجغرافي لمنظومة الاتصالات التي تمتد إلى خمسة مواقع مرتبطة بمنظومة قيادة وسيطرة في محافظة عمران.

وحول العمل الإنساني في اليمن خلال الأيام الماضية, أوضح العقيد المالكي أن عدد التصاريح التي أصدرتها قيادة التحالف لدعم الشريعة في اليمن من 26 مارس 2015م إلى 9 يونيو 2018م بلغت قرابة 27 الف .

ولفت الى أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018م , حيث وصلت المساهمات من المملكة إلى 530.4 مليون دولار, مشيداً بما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن لقرابة خمسة ملايين مستفيد خلال 167 يوماً.

وعن العمليات العسكرية أكد المالكي أن الانتصارات متواصلة للجيش الوطني المدعوم من قوات التحالف في عددٍ من الجبهات، على غرار التحرك المستمر في صعدة باتجاه مركز المحافظة، بعد تطهير جملة من المناطق في تلك المحافظة، وهو الحال على مستوى العمليات العسكرية في محافظتي تعز والبيضاء.