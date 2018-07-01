الإدارة الأمريكية تعقد لقاء مع حزب الإصلاح للاطلاع على رؤية الحزب وحول قضايا الحسم العسكري ومفاوضات السلام

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بحث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، مستجدات الأوضاع في اليمن وجملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفِي مقدمتها التطورات التي يشهدها الساحل الغربي ومدينة الحديدة والوضع الإنساني المأساوي الذي خلفه الانقلاب على مؤسسات الدولة وضرورة العمل على إنهاء هذه المعاناة.
وجدد اليدومي دعم الإصلاح لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفث وكل المساعي الرامية لخلق الاستقرار وإحراز السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة للخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار ٢٢١٦ بما يفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة السلاح المنهوب، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن رفض وتمرد الانقلابين على كل مبادرات السلام وتمسكهم بالعنف ضاعف مأساة اليمنيين وأعاق السلام الشامل والعادل.
وثمن رئيس الهيئة العليا الموقف الأمريكي الداعم للشرعية والرافض للتدخلات الإيرانية في اليمن، معبرا عن تطلعه إلى المزيد من الدعم لليمن وشرعيته الدستورية لإنجاز استحقاقاته الوطنية.
من جانبه، ثمن السفير الأمريكي دور حزب الإصلاح في الدفع بالعملية السياسية بصورة دائمة، مؤكداً حرص بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم كافة المكونات السياسية للدفع نحو الحل السياسي وفق المرجعيات المتفق عليها.