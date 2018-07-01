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الحكومة تلتزم بتسديد كافة الرسوم المتأخرة على الطلاب اليمنيين بمصر

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
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 أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي ان الحكومة ستقوم بسداد كافة الرسوم المتأخرة على الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات المصرية.

كما أكد خلال لقائه بممثلي الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الجامعات المصرية انه سيتم اعتماد طلاب الاستمرارية الحاصلين على قرارات ايفاد قبل ٣١ مارس٢٠١٨م وذلك حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" .

وناقش اللقاء الذي تم بحضور سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم الصعوبات التي تواجه الطلاب المبتعثين.

وشدد نائب الوزير على اعتماد المنحة المالية لطلاب التبادل الثقافي للعام الماضي الحاصلين على قرارات وزارية و اعتماد البقية.

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