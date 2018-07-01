الإدارة الأمريكية تعقد لقاء مع حزب الإصلاح للاطلاع على رؤية الحزب وحول قضايا الحسم العسكري ومفاوضات السلام الحكومة تلتزم بتسديد كافة الرسوم المتأخرة على الطلاب اليمنيين بمصر الشيخ محمد بن زايد يبعث موفدا رفيعا وخاصا إلى اقصر المعاشيق للقاء الرئيس هادي لهذا السبب وزير الداخلية يدحض تصريحات نائبه ويطلب من الامارات «اغلاق سجونها» في اليمن تعرف على العادات السبع لأسعد الناس في العالم تعرف على النظام السياسي الجديد في تركيا أمن الجوف يفكك عبوة ناسفة وسط سوق تجاري اردوغان ينتقل بتركيا الى «مرحلة مختلفة» ويؤدي اليمين الدستورية كأول رئيس وفقا للنظام الجديد ما لا تعرفونه عن مؤسس تركيا الحديثة والرجل الذي لم يخسر انتخابات قط وسيم يوسف يهاجم القرضاوي
كشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن تحركات إماراتية جادة تسعى لفتح صفحة بيضاء مع الرئيس هادي , خاصة بعد التوتر الذي دام طوال الفترة الماضية , حيث أوفد اليوم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الامارات إلى اليمن , وعقد لقاء مع الرئيس هادي , لتقديم كل الاحتياجات التي تحتاجها اليمن بصورة عاجلة , وخاصة المحافظة الجنوبية والمحررة بشكل عام , وتحديدا في يتعلق بإحتياجات الجيش الوطني فيما يخص الأدوية والمستشفيات الميدانية وكافة متعلقات ذلك , إضافة إلى الدعم الأغاثي المباشر للمتضررين من ابناء اليمن بشكل عام .
يأتي هذا التحرك في ظل الحديث عن بعض التوترات مع الأمارات العربية المتحدة خلال الايام الماضية , خاصة في بعض المسائل التي تتعلق بمعركة الساحل التي يبدو أن الرئيس هادي فرض كل خياراته العسكرية مع التحالف وتحديدا أبو ظبي .
إلى ذلك فقد أشاد الرئيس هادي خلال استقباله صباح الْيَوْم بقصر المعاشيق بعدن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وسفير الامارات سالم الغفلي بالتضحيات التي قدمتها الامارات .
وأشاد أيضا "بمواقف قيادة الامارات لدعم اليمن على مختلف المستويات الميدانية والإغاثية وغيرها..
مؤكدا ان الانتصارات في مواجهة كل التحديات من خلال وحدة الجهود والمواقف الاخوية الحميمة.
من جانبها عبرت الوزيرة الإماراتية عن سرورها بهذه الزيارة واستقبال الرئيس هادي، للوقوف على الاحتياجات الراهنة للشعب اليمني في الجوانب الإنسانية والإغاثية والدوائية.