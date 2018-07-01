الشيخ محمد بن زايد يبعث موفدا رفيعا وخاصا إلى اقصر المعاشيق للقاء الرئيس هادي لهذا السبب

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن تحركات إماراتية جادة تسعى لفتح صفحة بيضاء مع الرئيس هادي , خاصة بعد التوتر الذي دام طوال الفترة الماضية , حيث أوفد اليوم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الامارات إلى اليمن , وعقد لقاء مع الرئيس هادي , لتقديم كل الاحتياجات التي تحتاجها اليمن بصورة عاجلة , وخاصة المحافظة الجنوبية والمحررة بشكل عام , وتحديدا في يتعلق بإحتياجات الجيش الوطني فيما يخص الأدوية والمستشفيات الميدانية وكافة متعلقات ذلك , إضافة إلى الدعم الأغاثي المباشر للمتضررين من ابناء اليمن بشكل عام .

يأتي هذا التحرك في ظل الحديث عن بعض التوترات مع الأمارات العربية المتحدة خلال الايام الماضية , خاصة في بعض المسائل التي تتعلق بمعركة الساحل التي يبدو أن الرئيس هادي فرض كل خياراته العسكرية مع التحالف وتحديدا أبو ظبي .

إلى ذلك فقد أشاد الرئيس هادي خلال استقباله صباح الْيَوْم بقصر المعاشيق بعدن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وسفير الامارات سالم الغفلي بالتضحيات التي قدمتها الامارات .

وأشاد أيضا "بمواقف قيادة الامارات لدعم اليمن على مختلف المستويات الميدانية والإغاثية وغيرها..

مؤكدا ان الانتصارات في مواجهة كل التحديات من خلال وحدة الجهود والمواقف الاخوية الحميمة.

من جانبها عبرت الوزيرة الإماراتية عن سرورها بهذه الزيارة واستقبال الرئيس هادي، للوقوف على الاحتياجات الراهنة للشعب اليمني في الجوانب الإنسانية والإغاثية والدوائية.