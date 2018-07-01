وزير الداخلية يدحض تصريحات نائبه ويطلب من الامارات «اغلاق سجونها» في اليمن

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-عدن

عدد القراءات 495

دعا وزير الداخلية اليمني اللواء احمد الميسري اليوم الاثنين 9 يوليو/تموز 2018م , الإمارات إلى إغلاق السجون ومعالجة إشكالياتها وإخضاعها للقضاء , في وقت نفى فيه نائبه اللواء لخشع وجود سجون سرية تديرها الامارات.

واستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، اليوم، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.

وناقش اللقاء التعاون بين البلدين في المجال الأمني الذي يعتبر ركيزة أساسية لاستقرار البلاد والتي يتطلع إليها المواطنون للحياة بسكينة وأمان بعيدا عن أيادي الغدر الإرهابية التي تعبث بأرواح الناس.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة توطيد ورفع مستوى الشراكة بين البلدين في المجال الأمني وذلك تأكيدا لنتائج زيارته للامارت ولقاءاته مع القيادات الأمنية وما تمخض عنها من تفاهمات لتطوير أداء العمل الأمني في المناطق المحررة.

كما أكد الميسري حسب وكالة سبأ على ضرورة إغلاق السجون والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء واستكمال معالجة ما تبقى من أمور واشكاليات في هذا الملف.

ومن جهتها، عبرت الهاشمي بأنها ستولي كافة النقاط التي تم مناقشتها للعمل معا لتجاوز كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة الشرعية من أداء مهامها على أكمل وجه في هذه المرحلة المعقدة التي يمر بها اليمن.

حضر اللقاء، سفير الامارات لدى اليمن سالم الغفلي وقائد قوات التحالف العربي بعدن العميد محمد الحساني.

في سياق متصل نفذت أمهات المخفيين قسراً بالسجون السرية بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي تُشرف عليها دولة الإمارات، وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وذلك للتعبير عن استهجانهم لتصريحات نائبه اللواء علي ناصر لخشع والتي نفت وبشكل قاطع وجود سجون سرية في عدن.

ورفعت الأمهات لافتات عليها شعارات تُحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها عن مصير المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفياً وذلك عقب تصريح اللواء لخشع بعدم وجود أي سجون سرية وأن كل السجون الموجودة هي رسمية وتقع ضمن مسؤولية الحكومة.

وطالبت الأمهات وزير الداخلية بالكشف عن مصير المخفيين قسرا وإحالتهم للمحاكمة، وأبدين استغرابهن من تصريح نائب الوزير والذي جاء عقب أكثر من عامين على المداهمات العشوائية والاعتقالات حيث تم تحويل من تم اعتقالهم إلى سجون سرية تتبع دولة الإمارات عبر قوات الحزام الأمني وإدارة أمن عدن.

وكان نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع قد صرح أمس الأحد خلال زيارته لسجن بئر أحمد الجديد وكذا في اتصال هاتفي مع قناة سكاي نيوز الإماراتية، بأنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن وجود سجون سرية في عدن وأن كل السجون رسمية وتتبع الحكومة الشرعية.