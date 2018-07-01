أمن الجوف يفكك عبوة ناسفة وسط سوق تجاري

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أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف انها فككت، يوم الأحد 9يوليو/تموز2018م،عبوة ناسفة في مدينة الحزم.
وذكر مصدر أمني في شرطة المحافظة أن التحريات الأمنية توصلت الى معلومات عن وجود عبوة ناسفة في سوق مدينة الحزم وتم النزول للمكان والتعامل مع العبوة وتفكيكها.
ولفت المصدر الى أن العبوة كانت موضوعة بين اكوام القمامة بجانب احد المحلات التجارية، مؤكدا التحريات مستمرة للوصول من يقف خلف العمل.