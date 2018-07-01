عاجل : نجاة أحد مسئولي الشرعية من عملية أغتيال بوسط عدن .. تفاصيل مطاردة قاتلة

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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نجا اليوم الاثنين وكيل محافظة الحديدة الاستاذ وليد القديمي من محاولة اغتيال في محافظة عدن، جنوب اليمن حاولت عصابة مسلحة تنفيذها وقامت بملاحقته بهدف تصفيته .

و كشف وكيل محافظة الحديدة في بيان حصل مارب برس على نسخة منه

، أنه تعرض لمحاولة اغتيال في محافظة عدن، من قبل جماعة مسلحة في مديرية صيرة.وقال أن سيارة كورلا لون رصاصي بدون رقم يركب في وسطها 3 مسلحين و السائق اعترضت سيارته.

و أوضح القديمي أن السيارة لم يكن فيها راكب في الكرسي المجاور للسائق. موضحا أنه حاول الابتعاد بقدر المستطاع عن السيارة دون فائدة.

واضاف أنه زاد من سرعة سيارته، غير أن السيارة ظلت تلاحقه. و أكد القديمي أن المسلحين الذين كانوا يستقلون السيارة اشهروا السلاح باتجاهه، أثناء ما كان قريبا من نقطة العاقل، غير أن سيارة المسلحين عكست الخط، و غادرت المكان. و لفت إلى أنه أبلغ قائد نقطة العاقل، العقيد نبيل السكران، بالحادثة، و تحرك مع أفراد و سيارة النقطة نحو مكان هروب المسلحين، غير أنهم اختفوا بسرعة. منوها إلى أنه ابلغ عمليات الامن و الحزام الامني لاتخاذ إجراءاتهم.