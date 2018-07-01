اعنف هجوم من داخل الشرعية ضد «بن دغر» ونشر حقائق تفضح الرجل وتكشف تورطه «ماليا ومناطقيا» عاجل : نجاة أحد مسئولي الشرعية من عملية أغتيال بوسط عدن .. تفاصيل مطاردة قاتلة قوات الشرعية تحرز تقدمات جديدة جنوبي البلاد معلومات جديدة عن «أحد ابرز الاهداف السرية » التي استهدفها طيران التحالف في صعدة وعلاقة «حزب الله» الحوثيون يحولون «مركز لتحفيظ القرآن الكريم» الى «ثكنة ومقر عسكري لهم» وكالة الطاقة الذرية تعلن إعتزامها انشاء مراكز متخصصة في عدن الدولار يقفز والسعودي يرتفع والعملة المحلية تنهار مجددا - تعرف على اسعار الصرف الرئيس هادي يستقبل وفدا دوليا رفيعا .بقصر المعاشيق . ويطالب بفتح مكاتب أممية في كل من عدن ومأرب الحكومة اليمنية : أمن عدن يتبع جهة غير حكومية والمطار خارج سيطرتنا دولتان يعلنان انهاء «حرب بينهما» حصدت نحو 80 الف شخص
حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين 9يوليو/تموز2018م، مواقع جديدة في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج (جنوب اليمن).
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله،"إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تخوض معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية منذ، صباح اليوم، غربي مديرية القبيطة، تمكن خلالها أبطال الجيش الوطني من تحرير هنجر الكهرباء بمنطقة المرابحة، فيما تفر عناصر المليشيات نحو المناطق الآهلة بالسكان".
وبحسب المصدر ذاته فان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات، فيما تمكن أبطال الجيش من اعتقال ثمانية آخرين في منطقة عتريم غرب القبيطة، ومحاصرة مجموعة من العناصر المليشاوية في مدرسة ثباب.
ولفت المصدر إلى أن المعارك لا تزال محتدمة في منطقة المقصوب حيث تمضي قوات الجيش الوطني نحو تطهير جميع المناطق المطلة على الطريق العام الرابط بين محافظتي لحج وتعز واستكمال تحرير مديرية القبيطة من المليشيا والتقدم نحو مدينة الراهدة جنوبي تعز.