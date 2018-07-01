قوات الشرعية تحرز تقدمات جديدة جنوبي البلاد

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين 9يوليو/تموز2018م، مواقع جديدة في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج (جنوب اليمن).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله،"إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تخوض معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية منذ، صباح اليوم، غربي مديرية القبيطة، تمكن خلالها أبطال الجيش الوطني من تحرير هنجر الكهرباء بمنطقة المرابحة، فيما تفر عناصر المليشيات نحو المناطق الآهلة بالسكان".

وبحسب المصدر ذاته فان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات، فيما تمكن أبطال الجيش من اعتقال ثمانية آخرين في منطقة عتريم غرب القبيطة، ومحاصرة مجموعة من العناصر المليشاوية في مدرسة ثباب.

ولفت المصدر إلى أن المعارك لا تزال محتدمة في منطقة المقصوب حيث تمضي قوات الجيش الوطني نحو تطهير جميع المناطق المطلة على الطريق العام الرابط بين محافظتي لحج وتعز واستكمال تحرير مديرية القبيطة من المليشيا والتقدم نحو مدينة الراهدة جنوبي تعز.