معلومات جديدة عن «أحد ابرز الاهداف السرية » التي استهدفها طيران التحالف في صعدة وعلاقة «حزب الله»

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كشف العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين 9يوليو/تموز2018م، معلومات جديدة عن منظومة اتصالات حوثية استهدفها الطيران في صعدة (شمالي اليمن).
وقال المالكي «إن منظومة الاتصالات الحوثية توزعت على 5 مواقع في صعدة، مشيرا إلى أن منظومة الاتصالات الحوثية التي تم تدميرها حصلت عليها من ميليشيات حزب الله اللبناني».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الرياض، «أن هناك خبراء أجانب لتدريب الميليشيات الحوثية بعضهم في جبال مران بصعدة».
وعرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية صورا لعمليات استهداف منظومة الاتصالات الحوثية.
في سياق اخر اشار المالكي إلى« أن الحل السياسي هو الأمثل بالنسبة لليمن بعيدا عن التعنت الحوثي».
وأكد المالكي« أن التعنت الحوثي هو العائق الوحيد أمام مهمة المبعوث الأممي في اليمن غريفيث».
وقال المتحدث باسم التحالف إن« النظام الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني يمولون ميليشيات الحوثي».