عاجل : التحالف العربي يكشف معلومات جديدة عن ضرباته الجوية ومنافذ اليمن البرية والجوية والبحرية

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلن ​التحالف العربي​ بقيادة السعودية في مؤتمر صحفي قبل قليل عن أن "المنافذ البحرية والجوية والبرية في ​اليمن​ تعمل بكامل طاقتها"، مشيراً إلى أن "ميليشيات الحوثي تعرقل وصول ​السفن​ إلى ميناء ​الحديدة​"،.

لافتاً إلى أن "قرابة 5 ملايين يمني استفادوا من المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان".

ولفت إلى أن "ميليشيات الحوثي تستخدم الأطفال وتجندهم في خرق واضح لجميع القوانين والأعراف".

مشيراً إلى أنه "تم تدمير منظومة اتصالات متطورة تابعة لميليشيات الحوثي كانت تستخدمها بمساعدة ميليشيات "​حزب الله​"، مفيداً بـ"أن هناك أدلة على وجود خبراء أجانب لتدريب عناصر ميليشيات الحوثي".